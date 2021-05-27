Скопье, , 06:53 — REGNUM Новой главой Конституционного суда Северной Македонии 26 мая была избрана Добрила Кацарска.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в поддержку ее кандидатуры проголосовали шестеро из девяти судей. Кацарска стала судьей Конституционного суда в ноябре 2020 года по предложению Судебного совета. До этого она 34 года проработала судьей Уголовного суда.

Избрание Добрилы Кацарской на пост главы Конституционного суда последовало после завершения мандата ее предшественника, этнического албанца Сали Мурати. Мурати был избран судьей Конституционного суда Северной Македонии 30 октября 2019 года.

15 мая треть судей Конституционного суда — Мурати, Елена Гошева и Никола Ивановски — покинули суд по завершении десятилетнего мандата. Замена была найдена в срок менее двух недель: если бы в суде осталось лишь шесть судей, он бы не смог продолжать работу.

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