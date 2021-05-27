Владивосток, , 06:41 — REGNUM Депутаты думы Владивостока на очередном заседании 27 мая приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы Олега Гуменюка на основании его заявления об отставке по собственному желанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

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На основании принятого решения сразу же началась процедура формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы Владивостока. В комиссию назначили четырех депутатов: Геннадия Куликова, Евгения Пименова, Виктора Федорова и Розу Чемерис. Ещё четырех членов комиссии назначит губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал работу Олег Гуменюка, мэр написал заявление о добровольной отставке.