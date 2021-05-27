Чебоксары, , 06:36 — REGNUM В Чувашии в первом квартале 2021 года региональные отделения политических партий получили более 35,6 млн рублей и на начало второго квартала, то есть на старте предвыборной кампании, доходы превысили 52 млн рублей. Больше всего средств получили оппозиционные партии: у чувашского отделения «Справедливой России» насчитывалось 24,15 млн рублей, у КПРФ — 19,2 млн рублей. Тройку самых богатых партий замкнула «Единая Россия» с 8,45 млн рублей. Соответствующие сведения о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий опубликовал ЦИК Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Всего в Чувашии на конец первого квартала насчитывалось 22 региональных отделения политических партий, из них 15 представили нулевые отчёты, у семи есть доходы и расходы.

На начало 2021 года на счету семи региональных отделений партий находилось почти 26,87 рублей, в том числе наибольшей суммой располагало КПРФ — свыше 18,7 млн рублей. У чувашского отделения «Единой России» насчитывалось 7,82 млн рублей, у остальных партий было на счетах менее 200 тыс. рублей.

В первом квартале поступило более 35,6 млн рублей, в том числе пожертвования превысили 26 млн рублей, от головных отделений партий получено более 9,2 млн рублей.

Больше всего средств в первом квартале передано отделению «Справедливой России» — 25,65 млн рублей. Замыкают тройку лидеров по квартальным доходам «Единая Россия» и КПРФ, которым перечислено соответственно 6,4 млн и 2,87 млн рублей. У остальных четырёх политических представительств доходы не превысили 310 тыс. рублей.

В первом квартале израсходовано партиями в Чувашии 11,46 млн рублей. В результате на начало второго квартала остаток на счетах превысил 52 млн рублей. В том числе 24,15 млн рублей осталось у чувашского отделения «Справедливой России», почти 19,2 млн рублей — у отделения КПРФ, свыше 8,44 млн рублей — у отделения «Единой России».

Что касается других отделений партий, то «Новые люди» имели на счету почти 100 тыс. рублей, ЛДПР — 97,6 тыс. рублей, «Яблоко» — 73,5 тыс. рублей, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 405 рублей.