Улан-Удэ, , 06:37 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 253. Об этом утром 27 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 20 493 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 894 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 400 (+39) больных. На амбулаторном лечении находятся 135 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 36 824 (+58) человека. Общее число больных COVID-19 в регионе возросло до 535 (+13) человек.

В реанимации остаются 52 пациента в тяжёлом состоянии (27 — старше 65 лет). В том числе 27 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (16 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 82,5% — из 485 перепрофилированных коек занято 400.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии решением регионального оперативного штаба, режим ограничений из-за пандемии коронавируса продлён до 31 июля.

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