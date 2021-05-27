Москва, , 06:23 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена является одной из самых коррумпированных за всю историю страны, что хоть и открывает возможности для России, далеко не так просто, как кажется, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Я впервые понял, почему они не любили Трампа. Они не любили Трампа, потому что у него была какая-то направленность. Он чего-то хотел — индустриализация вторая Америки, консервативные ценности. Байден не хочет ничего кроме даров. Кто к нему заходит и дар приносит убедительный, тот хороший. Это самое дароцентричное правительство Соединённых Штатов за последнее время, поэтому открываются некие возможности для русской политики», — заявил Кургинян.

Однако, все не так утешительно, как может показаться. В частности, сам Байден находится на стыке различных парадигм. Часть элиты США подталкивает его к демонтажу Израиля и безоговорочной поддержке Палестины, а часть элиты противится выходу США из Афганистана, потому что их место займет Россия. Поэтому договариваться становится крайне сложно.