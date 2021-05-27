Якутск, , 06:27 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки COVID-19 унёс жизни ещё пяти человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Прирост за сутки составил 111 новых случаев заражения коронавирусом, накануне — 109.

На 27 мая в республике зарегистрирован 38 041 носитель коронавируса, выздоровели почти 33,5 тыс. пациентов, скончались 660 жителей Якутии.

Лаборатории обработали за сутки 3245 тестов, всего с начала эпидемии проведено 1 109 259 исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом, накануне от COVID-19 скончался ещё один пациент.