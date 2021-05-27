Вашингтон, , 06:26 — REGNUM В США на прошлой неделе арестовали бывшего министра внутренних дел Боливии Артуро Мурильо, входившего в состав временного правительства страны при бывшей и.о. президента Боливии Жанин Аньес. Об этом 26 мая сообщает Минюст США.

По информации ведомства, 57-летнему экс-чиновнику предъявлено обвинение в коррупции — получении взяток от американских компаний и частных лиц. Мурильо обеспечивал взяткодателям заключение контрактов с оборонным ведомством Боливии на поставки нелетальных видов вооружений и слезоточивого газа на сумму около $5,6 млн.

Власти также задержали троих граждан США и ещё одного бывшего боливийского чиновника. Всем грозит до 20 лет тюрьмы, если их участие в преступной схеме по отмыванию денег через банки в Боливии и Флориде будет доказана.

Напомним, Мурильо и бывший министр обороны Боливии Фернандо Лопес выехали из страны выдачи прокуратурой Боливии ордеров на их задержание.

Как сообщало ИА REGNUM, суд в Боливии удовлетворил ходатайство об увеличении срока пребывания под стражей бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес.

Читайте также: В Боливии совершено покушение на президента

Читайте ранее в этом сюжете: Боливийский суд продлил срок ареста бывшей и.о. президента страны Аньес