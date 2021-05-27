Красноярск, , 06:16 — REGNUM По состоянию на утро 27 мая в Красноярском крае действует четыре лесных пожара на площади 316 га в Абанском, Богучанском, Нижнеингашском и Туруханском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

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Угрозы для населённых пунктов нет, заверили в министерстве. Тушением занимаются специалисты подразделений Лесопожарного центра.

За прошедшие сутки в крае потушили 15 лесных пожаров на общей площади 135 га. Очаги возгораний действовали в десяти районах. В тушении были задействовали 265 человек. Применялось 42 единицы техники, шесть воздушных судов.

По предварительным данным, возгорания возникли по вине людей и из-за перехода огня с земель иных категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае особый противопожарный режим действует во всех районах, за исключением Крайнего Севера.

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