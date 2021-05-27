Курган, , 06:16 — REGNUM В Кургане с 27 по 30 мая введён запрет на продажу древесного угля и других средств для розжига огня. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

Запрет не касается реализации горюче-смазочных материалов на автозаправочных станциях.

Ограничения связаны с аномально жаркой погодой в указанные дни и с пожароопасной ситуацией в Курганской области. На данный момент в регионе действует особый противопожарный режим при котором запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы.