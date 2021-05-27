Москва, 27 мая, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Если президент Белоруссии Александр Лукашенко не откажется от идеи «суверенитета» Белоруссии от России, его «рай на хуторе» уничтожит одна Польша, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Если все так, как он говорит, как выстоять можно? Выстоять ведь можно только создав единый кулак. И не за Евразию люди будут умирать, а за матушку Русь, да? Это же понятно. Значит вопрос возникает, если сказано «А», такой накал, такая уничтожительность, такой напор на маленькую Белоруссию, тогда пора говорить «Б» и сказать, что это единый народ, единое государство, расчлененное по воле Запада, который хочет его уничтожить», — заявил Кургинян.

По его словам, безусловно, что Лукашенко является самым прорусским политиком и все другие намного хуже, а для России крайне важно сохранить прорусский вектор Белоруссии и это является вопросом жизни и смерти.

«Да, конечно, мы будем его поддерживать, но доколе будут осуществляться все эти придыхания по поводу «Красавицы-Белоруссии», которую он создал? Создал! Он создал там замечательную жизнь, у него очень много заслуг перед этой жизнью. Только эта жизнь будет разрушена одним движением пальцев одной Польши, а не всего Запада, и он это понимает. Этот рай в отдельно взятом хуторе не может быть установлен в ситуации предельных нагрузок», — продолжил эксперт.

Он подчеркнул, что пора прекращать игры в суверенитет, от которых Лукашенко не может до сих пор отказаться.