Чебоксары, , 06:03 — REGNUM Житель Чувашии, желая «выгодно вложить деньги», перевёл мошенникам 2,3 млн рублей, которые он взял в кредит. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Жертвой аферистов стал 52-летний мужчина, которого привлекло объявление в соцсетях об инвестициях на виртуальной торговой площадке. По данным правоохранителей, при переходе по рекламной ссылке у него списали 25 тыс. рублей с кредитной карты, а затем позвонил неизвестный с предложением выгодно инвестировать средства.

В полиции установили, что при регистрации он перевёл на различные номера мошенников 1,5 млн рублей, а когда попытался вывести заработанные деньги, то перечислил ещё 650 тыс. рублей под видом комиссии.

«Тогда под залог автомобиля он оформил очередной кредит», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что на услуги якобы «агента иностранного банка» он отдал ещё 182 тыс. рублей и только после этого понял, что его обманули. В общей сложности он лишился 2,3 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 млн рублей перечислила мошенникам 40-летняя чебоксарка, которая также попалась на объявление в интернете об услугах инвестиционной платформы. Предварительно установлено, что после регистрации ей позвонил менеджер сайта и предложил помощь при использовании.

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