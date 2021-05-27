Красноярск, , 06:06 — REGNUM В Красноярске продолжается подготовка к празднованию 400-летия города. 26 мая губернатор края Александр Усс обсудил с краевым правительством и администрацией города подготовку к предстоящему юбилею Красноярска.

На совещании сообщалось, что одна из основных задач — формирование качественной городской среды. За последние три года в городе благоустроено около 100 общественных пространств. В этом году планируют обстроить ещё порядка 40.

Ещё одна цель — развитие в городе экологичного транспорта. В краевом правительстве напомнили, что проект красноярского метро сейчас проходит госэкспертизу.

Читайте также: Путин обсудил проект строительства метро в Красноярске

Корректировку генерального плана Красноярска планируют завершить до конца 2021 года. На его основе сформируют новые жилые кластеры и площадки будущей реновации города.

Усс поручил к осени доработать концепцию подготовки и празднования 400-летия Красноярска. На осень запланировано заседание федерального организационного комитета по подготовке юбилея города.

Читайте также: Путин подписал указ о праздновании 400-летия Красноярска

Как сообщало ИА REGNUM, 400-летний юбилей Красноярска будет отмечаться в 2028 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Оргкомитет по празднованию 400-летия Красноярска возглавил Дмитрий Козак