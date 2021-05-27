Москва, 27 мая 2021, 06:01 — REGNUM Не хочется становиться апологетом президента Белоруссии Александра Лукашенко, но нельзя не признать его правоты насчет нациста Романа Протасевича и мотивов стоящих за ним людей, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, Лукашенко совершенно прав, что вся деятельность нациста Протасевича и стоящих за ним кураторов из иностранных разведок, направлена против России и всех не устраивает, что Лукашенко из всех постсоветских политиков, Лукашенко является самым прорусским. Но непонятно, как он собирается выстаивать против Запада со своей «независимостью» от России.