Москва, 27 мая, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Не хочется становиться апологетом президента Белоруссии Александра Лукашенко, но нельзя не признать его правоты насчет нациста Романа Протасевича и мотивов стоящих за ним людей, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Хочется же где-то в чем-то солидаризироваться, быть за свободу, за права человека, за плюрализм какой-то высказываний. Совсем не хочется обожествлять Лукашенко и говорить, не смейте этого батьку трогать. Но когда все переходит в эту сторону, как с этим быть, когда за этим явно стоят силы, которые хотят только уничтожения России. Когда все это переходит только в апологетику гитлеризма… Где красная линия, которая как-то пройдет и перед выборами 2021 года, и перед выборами 2024 года», — заявил Кургинян.

По его словам, Лукашенко совершенно прав, что вся деятельность нациста Протасевича и стоящих за ним кураторов из иностранных разведок, направлена против России и всех не устраивает, что Лукашенко из всех постсоветских политиков, Лукашенко является самым прорусским. Но непонятно, как он собирается выстаивать против Запада со своей «независимостью» от России.