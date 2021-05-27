Курган, , 05:55 — REGNUM Курганская городская дума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Документы для участия в конкурсе будут приниматься со 2 по 11 июня 2021 года ежедневно. Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 5 июля 2021 года.

Напомним, прежний мэр Кургана Андрей Потапов досрочно покинул свой пост 12 мая. Временно исполняющим обязанности главы города назначена директор департамента социальной политики Елена Ситникова.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Кургана досрочно ушёл в отставку