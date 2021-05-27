Москва, , 06:00 — REGNUM В четверг, 27 мая, в Москве будет переменная облачность, по области местами кратковременный дождь. Температура воздуха — +21…+23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 28 мая в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха — +12…+14 °C.

Ветер переменных направлений 2−8 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +19…+24 °C днём и +9…+14 °C ночью.

В пятницу, 28 мая, днём в столице ожидается +22…+24 °C. По области +20…+25 °C. Ночью в регионе ожидается +9…+14 °C. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза.

Как сообщало ИА REGNUM, в День основания Санкт-Петербурга — 27 мая — в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, а во второй половине дня пройдут кратковременные дожди и грозы.

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