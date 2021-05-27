Новосибирск, , 05:52 — REGNUM Сотрудники Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН (НИОХ СО РАН) синтезировали биологически активную добавку из экстрактов левзеи, облепихи и клюквы. По словам исследователей, она способствует повышению мышечного тонуса и работоспособности, ускоряет снижение сахара в крови, запускает процесс жиросжигания и усиливает либидо.

«В мире есть только одна биодобавка с урсоловой кислотой из кожуры зелёных яблок — совместная разработка американских и китайских ученых. В России аналогов нашего продукта нет», — цитирует издание СО РАН «Наука в Сибири» заведующую лабораторией фармакологических исследований НИОХ СО РАН, доктора биологических наук Татьяну Толстикову.

Продукт находится на стадии регистрации, внедрение планируется в ближайшее время. Его можно будет приобрести в магазинах спортивного питания.