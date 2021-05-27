Ульяновск, , 05:47 — REGNUM В Ульяновской области предварительно выявлено ещё 82 носителя коронавируса. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным, с начала пандемии в Ульяновской области сделали 897 476 лабораторных исследований на SARS-CoV-2 в отношении 859 353 человек.

За последние сутки заражение новой коронавирусной инфекцией предварительно подтверждено у 82 человек. Напомним, сутками ранее так же было выявлено 82 случая заражения SARS-CoV-2.

Под наблюдением в Ульяновской области остаются 8690 контактных лиц.

Отметим, что в Ульяновске к осени 2021 года планируют завершить капитальный ремонт детской поликлиники № 5 ДГКБ, который начался в 2020 году. На ремонт из областного бюджета выделено свыше 55 млн рублей, ещё 10 млн рублей направлено на приобретение оборудования.