Цзинань , , 05:47 — REGNUM В провинции Шаньдун на востоке Китая под завалом из-за смещения горной породы и обрушения потолка в угольной шахте оказались шесть горняков. Об этом говорится в заявлении, которое 27 мая распространило управление по чрезвычайным ситуациям уезда Вэйшань.

В документе отмечается, что авария на шахте произошла 26 мая в 23:06 по пекинскому времени. На месте произошедшего в настоящее время работает межведомственная группа экстренного реагирования, которая расчищает завал и пытается обнаружить шахтёров.

Началось следствие, которое устанавливает причины обрушения на месте проведения работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая к ответственности за аварию на угольной шахте, в результате которой в декабре прошлого года погибли 23 человека, были привлечены 26 государственных служащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай наказал 26 чиновников за смертельный пожар на угольной шахте Чунцина