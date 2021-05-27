Владивосток, , 05:43 — REGNUM В Приморье с 15 июня в офисах МФЦ начнут оформление и выдачу заграничных паспортов с биометрическими данными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Владивостока.

Читайте также: Кому биометрия лиц в аэропортах доставит неудобства?

Срок действия нового документа — десять лет.

На данный момент в министерстве цифрового развития и связи Приморья, в МФЦ Владивостока, Артема, Арсеньева, Находки и Уссурийска заканчивается тестирование оборудования, обеспечивающего выдачу заграничных паспортов нового образца с биометрическими данными. С 15 июня начнется оформление документов.

Паспорт нового поколения обладает большей степенью защиты и содержит микросхему — электронный чип с информацией о владельце.

Как сообщало ИА REGNUM, биометрическая идентификация лиц авиапассажиров в аэропортах является естественным развитием внедрения биометрических заграничных паспортов с десятилетним сроком действия, удобство которых давно оценили российские путешественники, заявил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.