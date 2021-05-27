Челябинск, , 05:34 — REGNUM В Челябинске будет создан спортивный город олимпийского уровня. Об этом объявил губернатор области Алексей Текслер.

Комплекс откроют на Северо-Западе столицы Южного Урала. Он будет состоять из арены на 5 тыс. зрителей для игровых видов спорта, центра экстремальных видов спорта, аквазоны и крытых теннисных кортов.

«Весь этот спортивный мини-город будет объединен единым благоустройством и связан с Городским бором новым пешеходным мостом», — сказал губернатор. И добавил, что спортгород построят на средства частных инвесторов. Уже идёт проектирование будущих объектов.

Отметим, также в городе появится аквапарк. А на реке Миасс вместо конгресс-холла возведут комплекс с Дворцом бракосочетаний, концертным залом, детским парком и новым выставочным пространством.