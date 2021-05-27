Чебоксары, , 05:33 — REGNUM В Чебоксарах выпал из окна десятого этажа и разбился насмерть двухлетний ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Трагедия произошла 26 мая около 18:00 в одном из домов по бульвару Юности в Чебоксарах. По данным надзорного ведомства, из балкона квартиры, расположенной на десятом этаже, выпал двухлетний ребёнок, получив смертельные травмы.

«По предварительной информации, он остался в одной из комнат без присмотра взрослых и смог выбраться на балкон», — говорится в сообщении.

Прокуратурой организована проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Правоохранители призывают жителей не оставаться в сторону, если они видят, как дети играют на подоконниках с открытыми окнами или когда находятся на крышах домов или гаражей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Чебоксарах из окна квартиры на пятом этаже выпал дошкольник. В прессе появились сведения, что стоящего на подоконнике мальчика заметил прохожий, который и попытался его поймать, смягчив падение. Ребёнок госпитализировали.

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