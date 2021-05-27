Таллахасси, США, , 05:33 — REGNUM В США в результате крушения пожарного вертолёта вблизи аэропорта города Лисберг (штат Флорида) погибли все четыре находившихся на борту человека. Об этом со ссылкой на власти 26 мая сообщает местное отделение телеканала Fox News.

По данным полиции, тело одного погибшего было обнаружено практически сразу после катастрофы. Поиск других погибших продолжался почти сутки.

По предварительным данным, крушение могло произойти в результате технической неисправности, которая привела к отделению от основной части хвоста вертолёта. Эта деталь упала на взлётно-посадочную полосу. Фюзеляж воздушного судна упала в болотистую местность.

К расследованию авиапроисшествия подключились Федеральное управление гражданской авиации и национальный совет по безопасности на транспорте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожарный вертолёт потерпел крушение во время тренировочного полёта в американском штате Флорида.

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