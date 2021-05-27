Токио, , 05:29 — REGNUM Береговая охрана Японии не исключила задержания российского траулера «Амур» на острове Хоккайдо на время расследования причин столкновения с японским судном, сообщили в отделе ведомства в порту Момбэцу.

«Российское судно «Амур» может быть задержано в порту Момбецу для официального разбирательства», — приводит ее слова ТАСС.

В береговой охране пока не называют срок, на который могут задержать российское судно. Также в ведомстве не исключили допроса капитана и экипажа «Амура».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая у побережья острова Хоккайдо столкнулись российское и японское суда. В результате происшествия погибли три японских рыбака, еще двоих удалось спасти. Отмечалось, что российские моряки помогли поднять из воды пострадавших.

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