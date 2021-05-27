Томск, , 05:29 — REGNUM Прививки от COVID-19 в Томской области сделали уже более 100 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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Стотысячным привитым стал 52-летний томич, обратившийся в городскую поликлинику №1.

По состоянию на 26 мая в Томской области первым компонентом вакцины «ГамКОВИДвак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона» привились 102 114 человек. Оба компонента вакцины получили 72 784 человека.

За весь период прививочной кампании Томская область получила 122 822 дозы вакцины от CОVID-19.

Напомним, по состоянию на 26 мая в Томской области выявлено 32 738 носителей коронавируса, выздоровели 31 649 человек.

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