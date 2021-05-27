Владивосток, , 05:26 — REGNUM В Приморье за два дня привились от коронавируса более четырёх тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных пресс-службы правительства края.

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На 25 мая число вакцинированных приморцев составляло почти 140 тыс. На утро 27 мая первый компонент вакцины получили уже 144 784 жителей края.

Полный курс вакцинации от COVID-19 завершили 104 585 человек.

Пункты вакцинации открыты также в торговых центрах, на спортивной набережной и в зданиях мэрии Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом, накануне от COVID-19 скончался ещё один пациент.