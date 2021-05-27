Вашингтон, , 05:13 — REGNUM Официальные лица из Пентагона никогда не называли Россию «врагом», заявил 26 мая пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Его попросили прокомментировать совместные антитеррористические учения России и Сербии, которая является участником программы НАТО «Партнерство ради мира». При этом корреспондент охарактеризовал программу как направленную против «врага» НАТО — России.

«Никто не называл Россию «врагом», это вы её так назвали. Это не тот термин, который мы используем для России», — ответил Кирби.

Он добавил, что предложил бы России и Сербии самим говорить о своих учениях и двусторонних отношениях, поскольку это является их делом.

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Напомним, в официальных документах Пентагона, например, в американской ядерной доктрине 2018 года, Россия заявлена как главный военный противник США. В стратегии национальной обороны США две страны — Россия и Китай — названы основными вызовами для национальной безопасности наряду с террористами. Кроме того, официальные лица в Минобороны США и других силовых ведомствах не единожды называли Россию «ключевым противником» во время выступлений.

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