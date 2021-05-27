Тобольск, Тюменская область, , 05:05 — REGNUM В Тюменской области организована проверка по факту разлива нефтепродуктов в подгорной части Тобольска на площади около 400 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тюменской области произведён осмотр загрязнённой территории, взяты пробы почвы, а также воды в реке Иртыш.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и размер ущерба, причинённого окружающей среде, отмечают в прокуратуре тюменской области.