Мельбурн, Австралия, , 05:05 — REGNUM Австралийский штат Виктория закрыли на карантин из-за выявленной вспышки коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters.

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В связи с новыми ограничениями, жителям региона с 27 мая по 3 июня запрещено покидать свои дома без крайней необходимости.

«Мы находим все больше подтверждений, чтобы мы имеем дело с более заразной разновидностью коронавируса», — заявил и.о. премьер-министра штата Виктория Джеймс Мерлино.

По его словам, уже выявлено более 10 тыс. человек, которые могли контактировать с носителями SARS-CoV-2. Сейчас их поместили на карантин и тестируют на наличие инфекции. Отмечается, что 25 мая в Мельбурне выявили 26 инфицированных. Позднее было обнаружено еще более 150 носителей SARS-CoV-2.