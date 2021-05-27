Хэйлунцзян, , 04:59 — REGNUM Восемь человек погибли в результате взрыва в офисном здании предприятия в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел в офисном здании в городе Дуннин утром 26 мая, в результате чего восемь человек погибли и еще четверо получили ранения, сообщает информационное управление городского правительства. В ведомстве добавили, что спасательная операция завершилась в 20:00.

Предварительное расследование показало, что взрыв был вызван взрывчатыми веществами, незаконно изготовленными и хранящимися для использования на угольной шахте.