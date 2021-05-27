Красноярск, , 04:57 — REGNUM В четверг, 27 мая, в Красноярске будет облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +20…+22 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 08:30 на Театральной площади было +7 °C.

Ночью с 27 на 28 мая ожидается до +9…+11 °C, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.

Скорость юго-восточного ветра 5−10 м/с. Давление — 727 мм рт. ст.

В пятницу, 28 мая, в Красноярске до +9…+13 °C днём и +4…+5 °C ночью, облачно, временами небольшой дождь.

В субботу, 29 мая, в Красноярске ожидается до +9…+11 °C днём. Ночью — до +2…+3 °C. Облачно, небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 27 мая на севере центральных районов Красноярского края ожидаются заморозки до — 2 °C. На юге Красноярского края сильные дожди, грозы, в центральных и южных районах местами грозы. В Туруханском районе днём ожидается юго-западный ветер на порывах до 15−18 м/с.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Читайте также: В Красноярском крае произошло землетрясение