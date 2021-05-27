Пекин, , 04:51 — REGNUM Были завершены съемки нового полнометражного фильма про китайских народных добровольцев во время войны сопротивления агрессии США и помощь Корее (1950−1953), сообщает 25 мая агентство Синьхуа.

Официальный аккаунт фильма в социальной сети Weibo сообщил об окончании съемок. Получивший в Китае название «Чан Цзинь Ху» фильм, что примерно переводится как «Озеро Чанцзинь», очень ожидаем в Китае. Он рассказывает историю китайских добровольцев, храбро сражающихся в холоде в ключевой битве близ озера Чанцзинь.

Фильм, совместно спродюсированный Bona Film Group и киностудией August First, снят режиссерами Чэнь Кайгэ, Данте Ламом и Харком Цуем — известными именами в китайской киноиндустрии.

Известный китайский мастер боевых искусств, актер и кинорежиссер У Цзин, сыграл главную роль в новом фильме. Дата выхода фильма в прокат пока не указана, но ранее было объявлено, что фильм появится в кинотеатрах уже в 2021 году.