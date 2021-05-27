Анадырь, , 04:51 — REGNUM На Чукотке за минувшие сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 27 мая с начала пандемии зарегистрировано 766 носителей коронавируса, выздоровели 748 человек, не справились с болезнью восемь пациентов.

Всего проведено более 66 тыс. тестов на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от коронавирусной инфекции должна остаться добровольной, заявил 26 мая президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.