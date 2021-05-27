Сеул, , 04:47 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 629 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 620 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что заболеваемость COVID-19 в Южной Корее снизилась незначительно, ведь сутками ранее в республике выявили более 700 инфицированных за день. Тем не менее центр указывает, что в эпидемиологической ситуации с марта наблюдается стагнация.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 138 311. Также за минувшие сутки в стране трое пациентов скончались от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1943 человека.