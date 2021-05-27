Хайкоу, Китай, , 04:45 — REGNUM Форум СМИ и аналитических центров ВРЭП (Всестороннего регионального экономического партнерства) состоялся 23 мая в столице южно-китайской провинции Хайнань городе Хайкоу, сообщает агентство Синьхуа.

Более 300 делегатов из таких стран, как Китай, Южная Корея, Сингапур и Индонезия, приняли участие в форуме в режиме онлайн и в автономном режиме, обсуждая ВРЭП и экономическое развитие Азии и предлагая меры по содействию региональным обменам и сотрудничеству.

Доклад, посвященный содействию открытому сотрудничеству на высоком уровне в рамках ВРЭП, был совместно опубликован на форуме газетой China Daily и Китайским институтом реформ и развития.

В докладе рекомендуется содействовать институциональной открытости путем установления приоритетов в правилах и положениях, рассматривая ВРЭП в качестве важной платформы для ускорения прогресса в области развития экономики «двойного обращения» и содействия двустороннему, многостороннему и региональному сотрудничеству, связанному со портом и свободной торговлей Хайнани в рамках ВРЭПP.

ВРЭП — это крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле, подписанное в ноябре 2020 года. Оно охватывает 10 членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Китай, Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.