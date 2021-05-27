Амман, , 04:43 — REGNUM Власти Иордании решили постепенно ослабить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил глава министерства по делам СМИ Сахер Дудин в ходе пресс-конференции.

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По его словам, первую фазу отмены ограничений начнется с 1 июня. На этом этапе в королевстве откроются школы и учебные центры. Начало второй фазы запланировано на 1 июля. На этом этапе в Иордании сократят комендантский час, а также введут ряд мер для стимулирования туризма. На третьем этапе, который начнется осенью, в королевстве отменят комендантский час и возобновят очное обучение в учебных заведениях.

Отмечается, что глава минздрава Иордании уже подписал контракты на поставку более 11,5 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции. Ведомство намерено прививать по 100 тыс. человек ежедневно.