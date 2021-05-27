Нью-Йорк, США, , 04:47 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 мая ростом. По итогу дня больше других прибавил Nasdaq.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 10,59 пункта (0,03%), до уровня 34 323,05 пункта. S&P 500 подорожал на 7,86 пункта (0,19%), поднявшись до уровня 4195,99 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 80,82 пункта (0,59%), поднявшись до уровня 13 738,00 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,14 до уровня $66,21 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 25 мая снижением. По итогу дня больше других потерял Dow Jones.

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