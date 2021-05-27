Анадырь, , 04:47 — REGNUM Чукотка продолжает создавать коллективный иммунитет — 12 504 человека привились первым компонентом вакцины «Спутник-V» от коронавируса, из них 9931 уже завершили курс полностью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе правительства округа.

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Во все села Чукотки доставлена вакцина, работают выездные бригады и пункты вакцинации. В планах вакцинировать 60% взрослого населения.

На 27 мая автономный округ в числе лидеров регионов России по темпу вакцинации — привито 55,41% от плановых показателей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин продлил действие ряда ограничительных мер по коронавирусу до 9 июня включительно.