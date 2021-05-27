Тюмень, , 04:20 — REGNUM Уральского блогера Алексея Кузнецова, который в Тюмени устраивал пикет и голодовку возле исправительной колонии №2, оштрафовали на 20 тыс. рублей. Об этом Алексей сообщил своём блоге.

Ему наложен штраф за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Напомним, блогер и журналист телекомпании «Крик-ТВ» Алексей Кузнецов из Екатеринбурга объявил 29 марата голодовку у стен ИК №2 в Тюмени в знак протеста за отказ в интервью с осуждённым за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней Владимиром Д. Блогер заявил, что у него есть множество доказательств невиновности заключённого. В УФСИН России по Тюменской области пояснили первый отказ в интервью объективными причинами, второе заявление на встречу журналиста с заключённым находилось на рассмотрении, но блогер «использует демонстративно-шантажные методы для решения своего вопроса». Заключённого Владимира Д. посетил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев, и «про интервью осуждённый даже не заикнулся, у него есть адвокат, с ним и работает».

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