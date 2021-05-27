Анадырь, , 04:23 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин продлил действие ряда ограничительных мер по коронавирусу до 9 июня включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе правительства округа.

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По-прежнему на Чукотке сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция, запрещены публичные мероприятия в закрытых помещениях.

Для жителей старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания рекомендован режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от коронавирусной инфекции должна остаться добровольной, заявил 26 мая президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.