Лондон, , 04:10 — REGNUM Уровень бедности работающих семей в Великобритании вырос до 17,4% — рекордного значения за последние 25 лет, сообщили в британском Институте исследований государственной политики (IPPR), проанализировав данные официальной статистики.

В институте отметили, что с 2010 года показатели ухудшались ежегодно, несмотря на то, что в 2004 году в Великобритании была усовершенствована система социального обеспечения. Она действует до сих пор, однако с риском неплатёжеспособности сталкиваются всё больше британских семей, отметили в IPPR.

Рост бедности аналитики объяснили увеличением стоимости жилья, медленным повышением зарплаты, высокой арендной платой и дороговизной услуг по уходу за детьми. Эти факторы привели к тому, что работающие семьи всё чаще вынуждены вести нездоровый образ жизни и искать дорогостоящие кредиты для выплаты долгов.

Черта бедности в Великобритании определяется на уровне 60% от медианного дохода семей. В предыдущие годы малоимущими Соединённом Королевстве считались одинокие люди с недельным доходом ниже £147 (около 15,3 тыс. рублей), пары с двумя маленькими детьми и заработком в £354 (около 36,8 тыс. рублей) в неделю.

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