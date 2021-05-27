Якутск, , 04:07 — REGNUM Конституционный суд Якутии 17 мая 2021 года прекратил полномочия председателя — судьи Александра Ким-Кимэна с 24 мая и назначил ему ежемесячное пожизненное содержание выходное пособие, пишет News.Ykt.Ru.

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В отставку Ким ушёл по собственному желанию.

В решении Конституционного суда указано, что у Александра Ким-Кимэна высший квалификационный класс судьи, ученая степень доктора юридических наук, почетное звание «Заслуженный юрист РС (Я)», почетное звание «Заслуженный юрист РФ». Стаж его работы по юридической специальности — 47 лет.

Пребывающему в отставке судье Конституционного суда республики, имеющему почетные звания или стаж работы в должности судьи не более 20 лет, размер ежемесячного пожизненного содержания составляет 85% денежного вознаграждения работающего судьи. Ушедшему или удаленному в отставку судье выплачивается выходное пособие из расчета месячной заработной платы за каждый год работы по юридической специальности.

По данным за 2020 год, доход Александра Ким-Кимэна составляет около 5,5 млн рублей. Если исходить только из этой суммы, размер его ежемесячного пожизненного содержания составит около 367 тыс. рублей. А размер выходного пособия примерно 21,5 млн рублей.

Также за бывшим судьей сохраняются гарантии личной неприкосновенности, права и гарантии социальной защиты судьи.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Государственного собрания Якутии в дистанционном формате 26 мая рассмотрели законопроект «О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)».