Токио, , 03:50 — REGNUM Береговая охрана японского порта Момбэцу на острове Хоккайдо начала обследовать пострадавшее при столкновении с российским траулером рыболовное судно «Хокко-мару 8», сообщает агентство Kyodo.

По его данным, в порт для этой работы прибыл следователь комитета транспортной безопасности Японии. Сейчас само судно находится в Момбэцу.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая у побережья острова Хоккайдо столкнулись японское рыболовное судно «Хокко-мару 8» и российский траулер «Амур». В результате столкновения японское судно перевернулось, погибли трое рыбаков. Отмечалось, что пострадавших и погибших из воды выловили российские моряки.

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