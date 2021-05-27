Москва, 27 мая, 2021, 03:47 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск к Министерству науки и высшего образования России. Истцом в споре, который пока оставлен без движения, выступает всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство», передаёт ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Арбитражный суд Москвы

Иск поступил в суд 13 мая 2021 года, позднее судья Лошкина оставила его без движения, указав на то, что не приложен документ об уплате государственной пошлины. Его обязали предоставить до 14 июня 2021 года.

Сумма исковых требований — 19 273 803,72 рубля. В материалах дела отмечается, что речь также идёт о признании неких сделок недействительными, но детали не сообщаются.

По данным ЕГРЮЛ, «Боевое братство» было создано в марте 2006 года. Председатель организации — экс-губернатор Московской области Борис Громов.