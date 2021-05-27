Москва, , 03:47 — REGNUM Программа приватизации федерального имущества в России в 2017—2019 годах исполнялась на самом низком уровне за десятилетие, говорится в опубликованных 25 мая материалах Счётной палаты РФ.

По информации ведомства, в 2017 в федеральный бюджет от приватизации поступило 15,1 млрд рублей, а в 2019 году этот показатель снизился до 12,1 млрд. Объём поступлений от приватизации за три года составил 40,8 млрд рублей, или 82,3% бюджетных назначений.

«Такие сделки не приводят к реальному сокращению доли государственного сектора в экономике», — прокомментировал ситуацию аудитор Андрей Батуркин.

Всего за десятилетие в России приватизировали около четверти запланированных активов. Причинами такого положения дел в Счётной палате назвали отсутствие крупных продаж госимущества и рост доли продаж на «вторичных» торгах, то есть без объявления цены и с занижением первоначальной стоимости имущества.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что приватизация в стране проводится предельно осторожно, особенно в ключевых отраслях экономики.

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