Магадан, , 03:53 — REGNUM В Магаданской области не хватает рабочих рук — в центре занятости на 1200 безработных предлагают почти полторы тысяч вакансий.

Читайте также: В Москве уровень зарегистрированной безработицы снизился вдвое

Колыма нуждается в строителях (почти тысяча вакансий), нужны специалисты в сферу здравоохранения, учителя. Только в образовании — 350 предложений.

В профильной отрасли Магаданской области — золотодобыче — вакансий относительно немного — 720, из них 500 отдают под иностранную рабочую силу.

«Порядка 200 вакансий остается для граждан, состоящих на учете, ищущих работу. Есть 124 вакансии водителей, машинисты бульдозеров более 100, машинисты экскаваторов, электрослесаря, горные рабочие — где-то порядка по 50 вакансий. А трудоустроены на текущий момент в этой сфере 50 человек. Примерно четвертая часть от тех вакансий, которые остаются за пределами квоты», — рассказала «Вести Магадан» директор Центра занятости Магадана Нина Тетерина.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 0,71%.