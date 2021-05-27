Саратов, , 03:34 — REGNUM Саратовский арбитраж признал обоснованными претензии кредиторов к АО «Энгельсский литейный завод», которое работает в сфере производства автобусов и троллейбусов. В отношении предприятия ввели первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Решение еще может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в споре выступила индивидуальный предприниматель Олеся Силинская, предъявившая претензии на сумму более 350 тыс. рублей.

Наблюдение продлится до 19 октября 2021 года. Временным управляющим должника назначен Кирилл Прохоров — участник ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» из Нефтеюганска. Начиная с 20 мая 2021 года ему будут выплачивать по 30 тыс. рублей в месяц.

Напомним, в апреле 2021 года суд также удовлетворил крупный финансовый иск лопнувшего «Нижневолжского коммерческого банка» к тому же заводу. Всего было взыскано около 380 млн рублей долга по кредитам и пени. Решение суда не оспаривалось.