Владивосток, , 03:52 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из последних глав регионов Дальнего Востока опубликовал сведения о доходах в 2020 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM 27 мая со ссылкой на сайт правительства региона.

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Приморский губернатор задекларировал доход в 23,6 млн рублей, что превышает заработок за 2019 год на 1,2 млн рублей.

Других изменений в декларации нет. Кожемяко по-прежнему официально не женат.

В собственности также без изменений: земельный участок площадью 45 тыс. кв. метров, три жилых дома и одно нежилое помещение 158,5 кв. метра, в пользовании — две квартиры площадью 114 и 49,7 кв. метров.

Из техники у Олега Кожемяко лишь мотоцикл Harley-Davidson.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко за 2019 год отчитался о доходе в 22,415 млн рублей.

Ирина Герасименко, которая считается супругой Кожемяко, входила в топ-25 самых богатых женщин России по версии Forbes.