Ватикан, , 03:20 — REGNUM Папа Римский Франциск во время встречи с группой священнослужителей из Бразилии заявил, что жители этой страны употребляют слишком много спиртного, поэтому их не спасти, пишет 26 мая газета Sentinel.

Разговор понтифика с представителями бразильской епархии произошёл в Ватикане и попал на видео в социальных сетях. Во время встречи отец Жуан Паулу обратился к папе Римскому с просьбой молиться за народ Бразилии.

«Вам нет спасения. Слишком много кашасы (крепкий алкоголь — ред.) и мало молитв», — сказал с улыбкой Франциск, после чего начертал пальцем крестное знамение на лбу сановника из Бразилии.

Участники этой отметили, что таким образом Франциск пошутил. «Я удивлен и счастлив, потому что это был уникальный опыт. Мы посмотрели в глаза Папе, увидели его мирное лицо, его нежную улыбку», — сказал Жуан Паулу, комментируя инцидент.

«Я всегда говорю, что Папа очень любит Бразилию. Он всегда обращается к стране с положительными словами. Слово Папы всегда воодушевляет и ободряет», — добавил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый электрический «папамобиль» для папы Римского сделает Fisker