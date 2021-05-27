Санкт-Петербург, , 03:18 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» объявила тендер на строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7. Итоги планируется подвести 15 июня 2021 года. Контракт оценивается в 7 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Судно планируется построить за счёт средств федерального бюджета. Начальная цена аукциона — 7 067 180 000 рублей при авансе в 30%. Размер обеспечения исполнения контракта определен на уровне 1 484 107 800 рублей. Работы должны завершить не позднее 20 октября 2024 года.

Судно предназначено для ФГУП «Гидрографическое предприятие» (Санкт-Петербург).

Напомним, в апреле 2021 года российское правительство одобрило бюджетные инвестиции на строительство гидрографического судна для работы в Арктике. Класс Arc7, к которому относится судно, может отправиться в самостоятельное плавание в арктических льдах толщиной до 1,4−1,7 метра. Его оснастят навигационным и гидрографическим оборудованием. Реализация данного проекта — часть федерального проекта «Северный морской путь».